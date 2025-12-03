▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Luma AI apre le porte al mercato internazionale con l'ex direttore di WPP Jason Day alla guida della nuova sede di Londra

Luma AI, l'azienda all'avanguardia nell'intelligenza artificiale che costruisce intelligenza AGI multimodale ed è nota per il suo prodotto di punta Dream Machine, oggi ha annunciato un importante pas...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

L'apertura della sede di Londra fa seguito all'investimento di serie C da 900 milioni di dollari di Luma AI guidato da HUMAIN, che ha segnato il primo importante passo dell'azienda verso la scala internazionale con piani per approfondire le collaborazioni nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in Arabia Saudita nella prima fase dell'espansione.

L'ex dirigente di Monks e WPP Jason Day è stato nominato Direttore per l'EMEA per lanciare Luma AI a livello internazionale e promuovere la crescita globale nei settori creativo, pubblicitario, dei videogiochi e dell'intrattenimento.

Luma AI prevede 200 nuovi posti di lavoro a Londra nel 2026.

PALO ALTO, Calif. e LONDRA: Luma AI, l'azienda all'avanguardia nell'intelligenza artificiale che costruisce intelligenza AGI multimodale ed è nota per il suo prodotto di punta Dream Machine, oggi ha annunciato un importante passo avanti nella sua espansione globale con l'apertura della sua prima sede internazionale a Londra, Regno Unito.

