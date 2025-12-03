FME di Safe Software ora è eseguibile all'interno di Snowflake, offrendo un'integrazione più rapida e sicura dei dati nei database

FME Remote Engines Service è ora disponibile su Snowflake Marketplace e permette trasformazioni di dati sicure e scalabili direttamente all'interno di Snowflake

SURREY, British Columbia: Safe Software, un fornitore leader di soluzioni innovative per l'integrazione dei dati, oggi ha annunciato la disponibilità di FME Remote Engines Service di Safe Software su Snowflake Marketplace. Gli utenti di Snowflake ora hanno la possibilità di eseguire il motore ad alte prestazioni di FME direttamente all'interno di Snowpark Container Services. Questo nuovo modello di implementazione permette l'integrazione e la trasformazione dei dati più rapide e sicure, riducendo fino al 30% i tempi di elaborazione.

Dal 2019, Safe Software collabora con Snowflake per semplificare le migrazioni a Snowflake e connettere i sistemi principali sui quali vengono eseguite. Rendendo FME Remote Engines Service di Safe Software disponibile su Snowflake Marketplace, il motore ora può eseguire all'interno degli ambienti Snowflake dei clienti per migliori prestazioni e sicurezza.

Questa integrazione nativa significa che gli utenti ora possono avere l'opzione di spostare i flussi di lavoro di elaborazione dei dati FME che connettono Snowflake dall'esecuzione esterna a Snowflake all'esecuzione interna. L'ecosistema dei dati FME comprende migliaia di sistemi, tra cui, a titolo esemplificativo, formati come nuvole di punti LiDAR (LAS/LAZ), GeoTIFFs (COG) ottimizzati per il cloud, set di dati scientifici come NetCDF e HDF5 e progetti complessi BIM/CAD, inclusi file Revit e IFC e molto altro. Questo consente alle organizzazioni di fondere perfettamente tutti i loro dati, compresi quelli spaziali, dei sensori e 3D più avanzati, con la loro business intelligence per ottenere informazioni più complete e potenti.

“Questa è una fase importante, mentre estendiamo il valore per i nostri clienti condivisi, consentendo alle imprese di modernizzare con più sicurezza i loro sistemi e dare vita a tutti i loro dati”, ha dichiarato Don Murray, CEO, Safe Software. “Utilizzare la potenza dei dati e dell'AI oggi è essenziale per tutte le organizzazioni, e l'integrazione ampliata di Snowflake e Safe Software consentirà agli utenti di utilizzare il meglio che entrambe le piattaforme hanno da offrire”.

“Mentre i nostri utenti migrano i loro dati sul Snowflake AI Data Cloud, tenendo il passo con i progressi dell'intelligenza artificiale, i collaboratori come Safe Software ci aiutano a proporre scelte ai nostri clienti”, ha dichiarato Kieran Kennedy, VP, Data Cloud Product Partners, Snowflake. “Portare FME Remote Engines Service di Safe Software a Snowflake Marketplace aiuterà a fornire ai nostri clienti condivisi maggiore accesso, flussi di dati semplificati e la capacità di prendere migliori decisioni aziendali”.

Per saperne di più sulla potenza combinata di FME Remote Engines Service di Safe Software e di AI Data Cloud di Snowflake, visitare: https://fme.safe.com/partners/snowflake/.

Informazioni su Safe Software

Con sede in Surrey, British Columbia, Safe Software è il creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale All-Data, Any-AI con supporto completo per i dati spaziali. L'azienda, fondata nel 1993, si è sempre concentrata sul dare vita ai dati. Che le vostre sfide riguardino dati spaziali, big data, elaborazione di flussi, migrazione al cloud o business intelligence, Safe Software è qui per aiutarvi a dedicare più tempo a trarre vantaggio dalle informazioni piuttosto che lottare con i dati.

Per maggiori informazioni, visitare safe.com.

Informazioni su FME by Safe Software

La Piattaforma FME è dotata di supporto integrato per migliaia di sistemi, oltre a più di 800 trasformatori out-of-the-box che consentono agli utenti di creare e automatizzare flussi di lavoro di integrazione personalizzati senza l'obbligo di codificare. Oltre 20.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano alla tecnologia FME per le loro soluzioni di integrazione aziendale. Attraverso la rete internazionale di partner di Safe Software, FME viene utilizzata in oltre 120 Paesi del mondo ed è stata localizzata in più lingue.

Per maggiori informazioni, visitare fme.safe.com.

Fonte: Business Wire