VeriSilicon annuncia che la NPU IP VIP9000NanoOi-FS ha ottenuto la certificazione ISO 26262 ASIL B

L’azienda amplia il suo portafoglio di IP per la sicurezza funzionale alle NPU IP

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che la sua NPU (Neural Processing Unit) IP VIP9000NanoOi-FS ha ottenuto la certificazione ISO 26262 ASIL B, segnando un traguardo significativo nelle capacità di sicurezza funzionale del suo portafoglio di unità di elaborazione neurale. Questa IP presenta un’architettura ottimizzata per l’integrazione nei SoC, offrendo inferenza di alta qualità con bassi consumi di potenza e un ingombro ridotto sul chip. Il certificato è stato rilasciato da SGS-TÜV Saar, ente internazionale di collaudo, ispezione e certificazione.

Nell’ambito della serie VeriSilicon VIP9000, l’IP VIP9000NanoOi-FS è progettata per applicazioni nei settori automotive e IA all’edge, offrendo capacità di elaborazione neurale ad alte prestazioni con un’architettura conforme ai requisiti di sicurezza.

Fonte: Business Wire