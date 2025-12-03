SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025

SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 gennaio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al quarto trimestre e all'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2025. La t...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 03/12/2025
HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 gennaio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al quarto trimestre e all'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2025.
La teleconferenza inizierà alle 09:30 EDT (CET - 6 ore) mentre alle 07:00 EDT sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati.
Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (646) 844-6383 fuori di tale regione geografica circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 122785.
Fonte: Business Wire