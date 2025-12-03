▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025

SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 gennaio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al quarto trimestre e all'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2025. La t...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

Business Wire

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 gennaio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al quarto trimestre e all'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2025.

La teleconferenza inizierà alle 09:30 EDT (CET - 6 ore) mentre alle 07:00 EDT sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati.

Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (646) 844-6383 fuori di tale regione geografica circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 122785.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.