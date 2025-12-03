▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Daikin innalza il livello della customer experience grazie a OMS+ di DataXstream

DataXstream LLC, SAP® Endorsed App partner che sviluppa soluzioni intelligenti per la vendita e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

La piattaforma SAP nativa permetterà a Daikin di ridurre la complessità e di migliorare la customer experience presso i punti vendita/online, oltre che di ottimizzare l'accuratezza degli ordini in tutte le sedi

WILLIAMSBURG, Virginia: DataXstream LLC, SAP® Endorsed App partner che sviluppa soluzioni intelligenti per la vendita e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), una controllata di Daikin Industries Ltd. e importante azienda produttrice di sistemi HVAC, ha scelto la sua piattaforma OMS+ per l'offerta di capacità in tempo reale presso i punti vendita, parallelamente a una gestione ordini intuitiva e lineare, in grado di trasformare la customer experience nei negozi Daikin e online.

Utilizzando le soluzioni SAP, Daikin e DataXstream stanno migliorando il modo in cui gli utenti interagiscono con i punti vendita e il brand Daikin grazie a funzionalità omogenee e senza confronti presso i negozi, oltre alla visibilità in tempo reale su ordini e inventario per tutti i canali di vendita.

Fonte: Business Wire



