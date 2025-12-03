Incode lancia Deepsight, la difesa dai deepfake più accurata al mondo

Convalidato da Purdue University, questo sistema innovativo basato sull'intelligenza artificiale (AI) protegge le aziende dai deepfake, dalle identità artificiali e dalle frodi generate dall'AI su scala

SAN FRANCISCO: Incode Technologies, il leader globale in ambito di sicurezza dell'identità e prevenzione delle frodi, oggi ha annunciato il lancio di Deepsight, una difesa innovativa basata sull'AI che rileva e blocca deepfake, telecamere virtuali inserite e attacchi di identità artificiale con precisione ineguagliata.

Quando l'identità può essere contraffatta, si spezza tutto

Con i sistemi di AI che interagiscono e operano in modo sempre più autonomo, la capacità di distinguere istantaneamente le persone reali dai fake generati dall'AI diventa essenziale. La AI multimodale di Deepsight analizza video, movimenti e dati in profondità per esporre incoerenze che i media sintetici non riescono a riprodurre, tutto in meno di 100 millisecondi e senza aggiungere attrito.

Fonte: Business Wire