Ullevaal Stadion tra i primi impianti sportivi al mondo a installare un sistema di illuminazione a LED certificato FIFA Quality Pro

OSLO, Norvegia: Un sistema di illuminazione all'avanguardia a LED appena installato allo Ullevaal Stadion ha trasformato l'esperienza di gioco, visione e intrattenimento per atleti e spettatori, rendendo lo stadio nazionale norvegese uno dei pochi al mondo a vantare la certificazione FIFA Quality Pro.

La sede della squadra nazionale di calcio norvegese, Ullevaal Stadion è stato inaugurato nel 1926 ed ha ospitato una ricca gamma di eventi sportivi e di spettacoli. Quando l'ente proprietario dello stadio della Football Association of Norway (NFF) ha deciso di aggiornare l'illuminazione dell'impianto, ha pensato a un sistema dotato della tecnologia LED più avanzata per offrire la migliore esperienza possibile di gioco, visione e intrattenimento.

Fonte: Business Wire