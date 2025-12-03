Reply premiata con il 2025 AWS Partner of the Year Award

Reply è stata riconosciuta come vincitrice del premio EMEA Partner of the Year – Industry Energy & Utilities, distinguendosi tra i partner AWS a livello globale che contribuiscono a promuovere l’innovazione presso i propri clienti.

TORINO, Italia: Reply [EXM, STAR: REY] ha annunciato oggi di essere stata premiata con il Geography and Global AWS Partner Award 2025 - il riconoscimento con cui AWS premia i partner che, a livello globale, svolgono un ruolo chiave nel supportare i clienti nei percorsi di innovazione e nello sviluppo di soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Reply è stata nominata vincitrice del premio EMEA Partner of the Year – Industry Energy & Utilities, dedicato ai migliori partner AWS in possesso della AWS Energy Competency che si distinguono per la capacità di progettare e implementare soluzioni avanzate basate su AWS lungo l’intera catena del valore.

Annunciati nel corso del Partner Awards Gala all'AWS re:Invent 2025, i Geographic and Global AWS Partner Awards celebrano i partner AWS che, nel coso dell’ultimo anno si sono distinti per specializzazione, innovazione e capacità di collaborazione, valorizzando le realtà che hanno saputo evolvere e consolidare il proprio modello di business accompagnando i clienti nel loro percorso di innovazione su AWS.

Attraverso le proprie società specializzate - Airwalk Reply, Comsysto Reply, Data Reply, Sense Reply e Storm Reply - Reply integra le tecnologie AWS per abilitare nuovi modelli operativi nel settore Energy & Utilities e accelerare la trasformazione verso sistemi energetici più intelligenti, efficienti e sostenibili.

Questo premio riconosce le capacità del Gruppo di coniugare eccellenza tecnologica e profonda conoscenza del settore, sviluppando soluzioni basate su AWS che rendono il forecasting e il monitoraggio energetico più efficiente, ottimizzano le operation e abilitano nuovi servizi digitali per clienti consumer ed enterprise. Tra queste soluzioni, l’acceleratore proprietario basato su IoT supporta le aziende nell’adozione rapida di applicazioni serverless su AWS, consentendo il monitoraggio e il controllo in tempo reale degli impianti di generazione e consumo, delle reti e delle risorse energetiche distribuite, superando i limiti delle architetture a silos. Aumentando la flessibilità operativa e abilitando decisioni data-driven, queste soluzioni abilitano la transizione energetica e generano benefici misurabili in ambiti quali energy management e flessibilità, e-mobility, generazione da fonti rinnovabili, industrial asset management e ottimizzazione delle smart grid.

Oltre al premio EMEA, Reply è stata riconosciuta anche come vincitrice del 2025 Italy AWS Regional Partner Award, dedicato ai partner che in Italia contribuiscono in modo significativo all’innovazione e allo sviluppo di soluzioni su AWS.

“Siamo orgogliosi di essere stati premiati da AWS con questi riconoscimenti, che riflettono l'eccellenza e la dedizione dei nostri team specializzati sulle tecnologie AWS”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Questi premi confermano il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e nel supportare i clienti nello sfruttare appieno il potenziale dell’AI, del cloud e dell’IoT. Grazie alla combinazione tra competenza di settore, eccellenza tecnologica e le capacità offerte da AWS, continueremo a sviluppare soluzioni che permettano alle aziende del settore Energy & Utilities di trasformare il proprio business, evolvere i modelli operativi e ottenere risultati concreti e misurabili.”

I Geography and Global AWS Partner Awards prevedono un processo di autocandidatura in diverse categorie, assegnate sia a livello geografico sia globale. Tutti i partner AWS sono invitati a partecipare e presentare una candidatura, le submission vengono valutate da Canalys, società di analisi indipendente, con particolare attenzione ai casi di successo dei clienti.

Alcune categorie, basate su metriche oggettive, sono state valutate attraverso un insieme specifico di metriche utili a misurare le performance dei partner AWS nell’ultimo anno. Canalys ha verificato i dataset utilizzati, assicurando accuratezza e imparzialità delle valutazioni. I finalisti rappresentavano i primi tre partner classificati in ciascuna categoria.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale che supporta i partner nell’innovazione, nell’accelerare la loro migrazione verso il cloud e nello sfruttare appieno l’ampiezza e la profondità delle tecnologie AWS.

Scopri di più sul lavoro di Reply insieme ad AWS qui.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

