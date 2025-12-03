▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hanshow ottiene le certificazioni SOC 2 Type II e SOC 3, elevando gli standard della sicurezza dei dati per i rivenditori globali

Hanshow, leader globale nelle soluzioni di rivendita digitale, ha annunciato che la sua soluzione digitale All-Star ha ottenuto le certificazioni SOC 2 Type II e SOC 3 a seguito di una revisione indip...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

Business Wire

SHANGHAI: Hanshow, leader globale nelle soluzioni di rivendita digitale, ha annunciato che la sua soluzione digitale All-Star ha ottenuto le certificazioni SOC 2 Type II e SOC 3 a seguito di una revisione indipendente svolta da Deloitte. Queste certificazioni riconosciute a livello internazionale sottolineano l'impegno di Hanshow a garantire la sicurezza dei dati, la protezione della privacy e l'affidabilità operativa per i rivenditori di tutto il mondo.

Le certificazioni SOC 2 e SOC 3, stabilite dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), sono standard globali affidabili per valutare la sicurezza delle informazioni, elaborare l'integrità, la riservatezza e la privacy nelle aziende che offrono servizi tecnologici. La certificazione SOC 2 Type II valuta l'efficacia operativa dei controlli di sicurezza in un periodo esteso, mentre SOC 3, essendo il suo riepilogo pubblico, offre ai clienti chiara visibilità dei solidi standard di protezione dei dati di Hanshow.

Fonte: Business Wire



