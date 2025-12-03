Infobip annuncia interazioni da record per il Black Friday mentre i rivenditori accelerano il passaggio a esperienze dei clienti più ricche

Le interazioni del Black Friday aumentano del 15% su base annua, segnando un nuovo traguardo per la piattaforma globale di comunicazioni di Infobip

VODNJAN, Croazia: Infobip, la piattaforma globale di comunicazioni cloud per il coinvolgimento dei clienti, ha identificato un notevole aumento del traffico di messaggistica per il Black Friday, con un'impennata del 277% nell'utilizzo di Rich Communication Services (RCS) durante il Black Friday 2025 rispetto all'anno precedente. Anche l'e-mail è rimasta un forte canale di scelta tra i rivenditori e i consumatori, mostrando un notevole 241% su base annua, rivelando che le comunicazioni promozionali e transazionali continuano a guidare il coinvolgimento durante i periodi di punta dello shopping.

Fonte: Business Wire