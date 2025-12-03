▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Infobip annuncia interazioni da record per il Black Friday mentre i rivenditori accelerano il passaggio a esperienze dei clienti più ricche

Infobip, la piattaforma globale di comunicazioni cloud per il coinvolgimento dei clienti, ha identificato un notevole aumento del traffico di messaggistica per il Black Friday, con un'impennata del 27...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

Business Wire

Le interazioni del Black Friday aumentano del 15% su base annua, segnando un nuovo traguardo per la piattaforma globale di comunicazioni di Infobip

VODNJAN, Croazia: Infobip, la piattaforma globale di comunicazioni cloud per il coinvolgimento dei clienti, ha identificato un notevole aumento del traffico di messaggistica per il Black Friday, con un'impennata del 277% nell'utilizzo di Rich Communication Services (RCS) durante il Black Friday 2025 rispetto all'anno precedente. Anche l'e-mail è rimasta un forte canale di scelta tra i rivenditori e i consumatori, mostrando un notevole 241% su base annua, rivelando che le comunicazioni promozionali e transazionali continuano a guidare il coinvolgimento durante i periodi di punta dello shopping.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.