Veeam e HPE estendono la collaborazione strategica e presentano una protezione dei dati di nuova generazione per potenziare la resilienza aziendale

La collaborazione strategica accelera l'innovazione del cloud ibrido ed elimina il rischio nelle moderne applicazioni

BARCELLONA, Spagna: Veeam® Software, il primo leader globale per quote di mercato nella Resilienza dei dati, oggi ha annunciato un nuovo ambizioso capitolo nella sua collaborazione strategica con HPE. Partendo dallo slancio della collaborazione all'inizio di quest'anno, HPE e Veeam stanno introducendo soluzioni integrate e innovative progettate per fornire alle aziende resilienza dei dati radicalmente semplificata per l'azienda moderna.

“Fiducia, resilienza e disponibilità sono la nuova moneta delle aziende”, ha dichiarato John Jester, Direttore finanziario di Veeam. “La nostra collaborazione rafforzata con HPE dà ai clienti l'agilità e la sicurezza di proteggere, recuperare e utilizzare i loro dati, ovunque si trovino”.

Fonte: Business Wire