▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Veeam e HPE estendono la collaborazione strategica e presentano una protezione dei dati di nuova generazione per potenziare la resilienza aziendale

Veeam® Software, il primo leader globale per quote di mercato nella Resilienza dei dati, oggi ha annunciato un nuovo ambizioso capitolo nella sua collaborazione strategica con HPE. Partendo dallo sla...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/12/2025

Business Wire

La collaborazione strategica accelera l'innovazione del cloud ibrido ed elimina il rischio nelle moderne applicazioni

BARCELLONA, Spagna: Veeam® Software, il primo leader globale per quote di mercato nella Resilienza dei dati, oggi ha annunciato un nuovo ambizioso capitolo nella sua collaborazione strategica con HPE. Partendo dallo slancio della collaborazione all'inizio di quest'anno, HPE e Veeam stanno introducendo soluzioni integrate e innovative progettate per fornire alle aziende resilienza dei dati radicalmente semplificata per l'azienda moderna.

“Fiducia, resilienza e disponibilità sono la nuova moneta delle aziende”, ha dichiarato John Jester, Direttore finanziario di Veeam. “La nostra collaborazione rafforzata con HPE dà ai clienti l'agilità e la sicurezza di proteggere, recuperare e utilizzare i loro dati, ovunque si trovino”.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.