Armis premiata per l'innovazione; nominata per l'elenco Best in Business di Inc. per il secondo anno consecutivo

L'elenco annuale mette in luce le aziende e i leader che offrono risultati significativi per i rispettivi settori, per i clienti e la crescita futura

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata nominata ancora una volta per l'elenco Best in Business di Inc., evidenziata particolarmente nella categoria Best in Innovation per il 2025. Gli annuali Best in Business Awards di Inc. riconoscono i risultati e i contributi eccezionali ottenuti da aziende che hanno avuto un profondo impatto nei propri settori e sulla società in generale.

“Armis è un rapido innovatore che migliora costantemente la propria Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma per la gestione dell'esposizione informatica) per permettere alle aziende globali di proteggersi proattivamente dalle minacce informatiche prima che queste abbiano un qualsiasi impatto”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, CEO e Cofondatore di Armis.

Fonte: Business Wire