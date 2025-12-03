360Learning si integra con UKG nell'obiettivo di trasformare le esperienze di apprendimento aziendale

NEW YORK, PARIGI e LONDRA: 360Learning, la piattaforma di apprendimento collaborativo basata sull'AI che combina le capacità LMS e LXP per espandere lo sviluppo delle competenze per le imprese e le aziende di medie dimensioni, ha annunciato l'integrazione della propria piattaforma di apprendimento con la piattaforma operativa dedicata alla forza lavoro leader di settore. Grazie a questa collaborazione, le aziende possono velocizzare l'apprendimento basato sulle competenze in ogni livello dell'organizzazione, dai dipendenti front-line ai team aziendali e ai partner esterni.

Grazie a questa integrazione, i clienti di UKG Pro e di UKG Ready ora sono in grado di sfruttare le complete soluzioni Learning Management System (LMS) e Learning Experience Platform (LXP) targate 360Learning per rispondere alle esigenze di sviluppo e aggiornamento professionale dei dipendenti, oltre che di formazione esterna mirata a clienti e partner.

Fonte: Business Wire