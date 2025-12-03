LumRisk annuncia una riorganizzazione strategica e un impegno di capitale pari a 5 milioni di dollari USA per accelerare la propria trasformazione in direzione di una piattaforma di strategia di investimento quantitativo e multi-asset guidata dall'IA

GINEVRA & MADRID & DUBAI, Emirati Arabi Uniti: LumRisk ha annunciato oggi di aver raggiunto un importante traguardo nella sua evoluzione, con l'approvazione e l'implementazione di una riorganizzazione aziendale completa, che prevede la ristrutturazione degli obblighi precedenti e il rafforzamento del bilancio della società. Queste misure gettano delle solide basi per una nuova fase di crescita globale accelerata nei principali domini di LumRisk: strategie di investimento quantitativo (QIS) e analisi multi-asset.

Come parte di questo rinnovamento strategico, LumRisk ha ottenuto l'approvazione degli azionisti per un impegno di capitale proprio pari a 5 milioni di dollari USA, soggetto alle condizioni consuete.

Fonte: Business Wire