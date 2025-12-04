▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Winchester Interconnect lancia il cavo LiteSPEedâ„¢: una connettivitÃ  piÃ¹ rapida, leggera e semplice per i sistemi mission-critical

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/12/2025

MILFORD, Connecticut: Winchester Interconnect, un'azienda di Aptiv e fornitore leader di soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, ha presentato oggi il cavo LiteSPEedâ„¢, una soluzione di Ethernet a coppia singola (SPE) di prossima generazione che offre velocitÃ  di trasmissione dati di 10 gigabit in un formato notevolmente piÃ¹ piccolo e leggero. Sviluppato per gli ambienti sempre piÃ¹ connessi e con spazi limitati del settore aerospaziale, della difesa, dell'automazione industriale e della mobilitÃ  di prossima generazione, LiteSPEedâ„¢ aiuta i clienti a trasmettere piÃ¹ dati con meno cavo, riducendo il peso, la complessitÃ  e i costi e aumentando al contempo le prestazioni e l'affidabilitÃ  del sistema.

"Man mano che i sistemi diventano piÃ¹ intelligenti e interconnessi, gli ingegneri devono disporre di metodi piÃ¹ leggeri ed efficienti per trasmettere alimentazione e dati", ha affermato Juan Contreres, direttore della gestione prodotti.

