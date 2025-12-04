▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Owkin annuncia i risultati della convalida internazionale di BRCAura: screening basato sull'IA per le mutazioni gBRCA direttamente dai vetrini patologici

Owkin condivide i risultati promettenti della convalida per BRCAura RUO, un prodotto IA di grado clinico per solo scopo di ricerca progettato per lo screening delle mutazioni mutazioni germinali BRCA1...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/12/2025

Business Wire

PARIGI: Owkin condivide i risultati promettenti della convalida per BRCAura RUO, un prodotto IA di grado clinico per solo scopo di ricerca progettato per lo screening delle mutazioni mutazioni germinali BRCA1/2 (gBRCAm) direttamente da vetrini digitalizzati relativi alla patologia del cancro al seno.

Il cancro al seno resta la principale causa di decessi per cancro tra le donne in tutto il mondo. Identificare le pazienti con mutazioni germinali BRCA1/2 è fondamentale per orientare le decisioni terapeutiche mirate, ma i test non vengono sempre offerti in modo coerente alle persone idonee e la loro implementazione varia da un paese all'altro.

L'ideazione del modello ha avuto inizio nell'ambito della partnership in corso tra Owkin con Gustave Roussy e Centre Léon Bérard tramite PortrAIt, un consorzio francese dedicato allo sviluppo della medicina di precisione con patologia digitale basata sull'intelligenza artificiale.

