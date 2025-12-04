▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L'intelligenza artificiale diventa la minaccia alla sicurezza informatica n. 1 nel 2026

Experian® oggi ha pubblicato il suo 2026 Data Breach Industry Forecast , che offre uno sguardo allo scenario della minaccia informatica che cambia. Le previsioni affrontano il modo in cui l'anno pros...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/12/2025

Experian pubblica la sua 13a edizione annuale del Data Breach Industry Forecast (Previsioni sulle violazioni dei dati nel settore), evidenziando sei previsioni per il 2026 che comprendono diversi modi in cui l'AI potrebbe avere un impatto

COSTA MESA, Calif.: Experian® oggi ha pubblicato il suo 2026 Data Breach Industry Forecast , che offre uno sguardo allo scenario della minaccia informatica che cambia. Le previsioni affrontano il modo in cui l'anno prossimo potrebbe portare una nuova ondata di sofisticati attacchi basati sull'intelligenza artificiale, assieme ad altre minacce e vulnerabilità, tra cui il calcolo quantistico.

Giunto al 13o anno, il rapporto offre sei indicazioni su come i criminali informatici stiano sfruttando le tecnologie emergenti per creare identità più convincenti, aggirare i rilevamenti e sfruttare nuove frontiere digitali.

