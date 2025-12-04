Second Front Systems annuncia: 10 clienti sono pronti a implementare il cloud sovrano europeo AWS tramite la piattaforma Game Warden®

Per i clienti di Second Front arriva l'opportunità di supportare i paesi europei con rigorosi requisiti in materia di sovranità dei dati.

WILMINGTON, Del.: Second Front Systems (2F), partner tecnologico di Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) e del programma Global Security and Compliance Acceleration (GSCA), ha annunciato oggi che dieci dei suoi attuali clienti sono pronti per l'implementazione di AWS European Sovereign Cloud (ESC) tramite la sua piattaforma 2F Game Warden®. Questa opportunità segue l'annuncio di Second Front di settembre secondo cui 2F Game Warden servirà come punto di partenza e accesso al cloud ESC.

I fornitori di software indipendenti (ISV) che desiderano supportare le organizzazioni europee devono affrontare requisiti normativi complessi, tra cui il C5 tedesco, il Digital Operational Resilience Act (DORA) dell'UE e la direttiva NIS2. Sfruttando 2F Game Warden, gli ISV possono ereditare una serie di controlli e accelerare la conformità ai quadri di sicurezza. La collaborazione sblocca una soluzione pre-convalidata che consente agli ISV di soddisfare i rigorosi requisiti di conformità, mantenendo al contempo la residenza dei dati all'interno dei confini dell'UE.

“Tutto ciò che facciamo in Second Front mira ad aiutare i nostri clienti a soddisfare le esigenze dei loro utenti finali nel modo più efficiente e sicuro possibile”, ha affermato Mamie Cruse, Chief Mission Officer di Second Front. “È davvero entusiasmante vedere i nostri clienti affidarsi al cloud ESC e prepararsi a raccogliere i frutti dell'espansione sul mercato europeo”.

Per accelerare la conformità ai severi requisiti dell'European Sovereign Cloud, Second Front collabora con SecureIT come consulente di conformità continuativo per i nostri clienti ISV. SecureIT è un fornitore leader di servizi e soluzioni di consulenza in materia di sicurezza informatica e conformità per fornitori di servizi cloud, grandi imprese e organizzazioni che operano nel settore pubblico globale.

“La base clienti di Second Front comprende esattamente il tipo di soluzioni che gli acquirenti europei desiderano adottare”, ha affermato David Trout, presidente e CEO di SecureIT. “Siamo entusiasti di collaborare con Second Front e i suoi clienti per aiutarli a ottimizzare la loro disponibilità sul mercato europeo”.

I seguenti clienti Second Front sono i primi ad adottare la soluzione e sono pronti a implementarla su ESC non appena sarà disponibile nel 2026:

Accrete, Inc. è un'azienda di intelligenza artificiale a duplice uso che fornisce agenti di IA esperti, specializzati e ad alte prestazioni a clienti governativi e commerciali. Basati sulla piattaforma Knowledge Engine di Accrete, questi agenti di IA esperti analitici codificano conoscenze in campo istituzionale, capacità di giudizio e competenze per eseguire lavori analitici complessi e fornire una superiorità decisionale.

Avathon offre autonomia industriale basata sull'intelligenza artificiale e sui grafici di conoscenza, consentendo alle organizzazioni di collegare dati, decisioni ed esecuzione in tutte le operazioni. La sua piattaforma di autonomia porta l'intelligenza decisionale e l'esecuzione nei settori più critici al mondo, consentendo operazioni più sicure, resilienti ed efficienti.

Blank Slate costruisce il livello cognitivo per le organizzazioni in cui gli errori sono inaccettabili. Applica le moderne scienze cognitive e l'IA adattiva per rafforzare le prestazioni umane su larga scala, riducendo il rischio operativo negli ambienti più esigenti. La sua piattaforma è utilizzata dalle forze speciali statunitensi e dai piloti degli F-16 e dei C-17 dell'aeronautica militare, garantendo miglioramenti misurabili in termini di precisione, prontezza cognitiva e qualità delle decisioni nel mondo reale.

Cohere è l'azienda leader nel settore dell'IA aziendale incentrata sulla sicurezza. Realizza modelli di base all'avanguardia e prodotti di intelligenza artificiale end-to-end progettati per risolvere problemi aziendali concreti. Collabora strettamente con le aziende per fornire integrazioni perfette, personalizzazioni complete e soluzioni facili da usare per il personale e i clienti. La piattaforma all-in-one offre alle aziende i massimi livelli di sicurezza, privacy dei dati e opzionalità per l'implementazione su tutti i principali provider di cloud, ambienti cloud privati o on-premise.

DEFCON AI è un'azienda specializzata in analisi approfondite che offre strumenti di modellazione, simulazione e analisi di nuova generazione su misura per l'ottimizzazione resiliente di sistemi complessi. Sfruttando la sua vasta esperienza nel campo dell'IA, nell'ottimizzazione matematica, nell'analisi dei dati e nell'ingegneria del software di scala mondiale, la sua tecnologia fornisce informazioni per adottare decisioni migliori in un mondo complesso e in continua evoluzione. Consente ai clienti di anticipare e mitigare i potenziali impatti delle interruzioni di rete, allineando i risultati agli obiettivi operativi.

Ethos Systems è la prima piattaforma di preparazione umana che combina apprendimento, prestazioni e risultati in un'unica piattaforma unificata. La piattaforma offre formazione modernizzata, dashboard di preparazione in tempo reale e personalizzazione basata sull'IA, il tutto progettato per l'implementazione su scala aziendale su reti commerciali e riservate. Ethos serve oltre 150 clienti aziendali nei settori militare, delle scienze della vita, manifatturiero, della catena di approvvigionamento e dello sport a livello professionistico negli Stati Uniti.

Jericho Security è un fornitore leader di soluzioni difensive per la sicurezza informatica basate sull'intelligenza artificiale, specializzato in simulazioni di spearphishing e formazione contro minacce avanzate di ingegneria sociale, come il phishing conversazionale e gli attacchi deepfake. Utilizzando l'IA agentica, Jericho fornisce simulazioni realistiche tramite e-mail, voce e SMS che sono al passo con le minacce del mondo reale e consentono ai team di proteggersi.

Pryzm è il sistema operativo di IA per l'acquisizione e la cattura federale. Creato da ex dipendenti di Palantir e Lockheed Martin e progettato sia per utenti commerciali che federali, Pryzm gode della fiducia dell'intero ecosistema della sicurezza nazionale per la sua capacità di unificare informazioni di mercato, approfondimenti sulle relazioni e consapevolezza dei programmi in tempo reale in un'unica visione fruibile. L'azienda si impegna a garantire che gli Stati Uniti e i loro alleati possano rapidamente mettere in campo la tecnologia necessaria per le missioni più importanti.

Research Innovations Inc. (RII) supporta missioni critiche di difesa, intelligence e informatiche. La piattaforma PRIISM Decision Advantage di RII è un prodotto software Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) che fornisce funzionalità mission-critical di comando, controllo e supporto decisionale. La piattaforma PRIISM Joint Targeting (JTP) accelera rapidamente la pianificazione e l'esecuzione dinamica dei fuochi sia per casi d'uso sovrani che di coalizione. RII alimenta le soluzioni EW/SIGINT con la sua piattaforma Dragonfly, il primo sistema di ricerca e rilevamento RF rinforzato, a bassissimo SWaP e accelerato da GPU per l'analisi e l'elaborazione dei segnali.

TrackVia è una piattaforma leader nel settore dei flussi di lavoro low-code che consente alle organizzazioni di configurare, personalizzare e implementare rapidamente soluzioni altamente configurabili e personalizzabili per l'assistenza sul campo e le operazioni, senza la necessità di codici complessi o di un ampio supporto IT. TrackVia aiuta le organizzazioni a semplificare i processi, ottenere visibilità in tempo reale sui report e migliorare l'efficienza operativa.

Informazioni su Second Front Systems

Second Front Systems (2F) è un'azienda di software di pubblica utilità che sviluppa software per il mondo libero. Eliminiamo gli attriti che rallentano l'innovazione, consentendo uno sviluppo e un'implementazione più rapidi e sicuri del software nelle reti governative e regolamentate. Creata da esperti di sicurezza nazionale e sostenuta da venture capital di alto livello, la nostra piattaforma gode della fiducia delle principali organizzazioni mondiali per ridurre i tempi di implementazione da anni a settimane. Agiamo rapidamente, risolviamo problemi complessi e forniamo funzionalità affidabili dove sono più necessarie. Il nostro lavoro rafforza la sicurezza globale e offre agli Stati Uniti e ai loro alleati un vantaggio competitivo duraturo. Per saperne di più, visitare il sito secondfront.com.

Fonte: Business Wire