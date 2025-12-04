Xsolla promuove la formazione e l'innovazione nell'ambito dei videogiochi a livello globale in collaborazione con HP

La nuova iniziativa connette il Gaming Garage di HP e l'Accelerator Program di Xsolla per creare un ecosistema globale per l'apprendimento, lo sviluppo e l'imprenditoria

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro prodotti, oggi ha annunciato una relazione strategica con HP per connettere formazione, tecnologia e imprenditoria nel settore globale dei videogiochi.

La collaborazione abbina la piattaforma di apprendimento di HP Gaming Garage e l'Accelerator di Xsolla per creare un ecosistema completo che consente agli aspiranti creator di apprendere, creare e lanciare il proprio studio. L'integrazione agisce da catalizzatore per le opportunità globali per l'innovazione, introducendo nuovi modelli per la formazione ai giochi, l'incubazione e lo sviluppo professionale su ampia scala.

Il programma comprende programmi pilota in Arabia Saudita, in Azerbaigian e negli Emirati Arabi Uniti con l'obiettivo di raggiungere oltre 100.000 studenti e giovani creator in tutto il mondo. Quattro sono le aree fondamentali ideate per promuovere la crescita degli sviluppatori e le opportunità a livello globale:

Strutture di apprendimento integrato – Uniscono i cinque corsi di certificazione di HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programming, Generative AI e Cybersecurity con il tutoraggio applicato di Xsolla Accelerator, il supporto dei publisher e la formazione sulla preparazione aziendale.

– Uniscono i cinque corsi di certificazione di HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programming, Generative AI e Cybersecurity con il tutoraggio applicato di Xsolla Accelerator, il supporto dei publisher e la formazione sulla preparazione aziendale. Percorsi di acceleratore e incubatore – Offrono agli sviluppatori emergenti l'accesso diretto all'ecosistema di Xsolla, offrendo tutoraggio, opportunità di finanziamento, preparazione degli investitori e creazione sostenibile di uno studio.

– Offrono agli sviluppatori emergenti l'accesso diretto all'ecosistema di Xsolla, offrendo tutoraggio, opportunità di finanziamento, preparazione degli investitori e creazione sostenibile di uno studio. Iniziative di innovazione e collaborazione – Esplorano i centri di innovazione globali e le attivazioni educative che promuovono la collaborazione tra esperti del settore, educatori e aspiranti creator.

– Esplorano i centri di innovazione globali e le attivazioni educative che promuovono la collaborazione tra esperti del settore, educatori e aspiranti creator. Accesso alle risorse di HP Gaming Garage – Propongono gratuitamente moduli educativi di HP nelle reti di apprendimento Xsolla a supporto della comunità globale degli sviluppatori.

“Quello che stiamo creando insieme a HP è più di una alleanza: è una base per la prossima generazione di sviluppatori”, ha dichiarato Justin Berenbaum, SVP, Relazioni globali del settore e finanziamenti presso Xsolla. “Dalla formazione all'incubazione, all'investimento, questo sodalizio connette ogni fase del percorso di uno sviluppatore e porta nuove opportunità ai creator in ogni angolo del mondo”.

“Collaborare con Xsolla ci permette di raggiungere il nostro obiettivo comune di plasmare il futuro dell'ecosistema dei videogiochi, fornendo opportunità di apprendimento accessibili e di grande impatto”, ha affermato Mayank Dhingra, Direttore e Responsabile globale del settore formazione e strategia, HP. “Assimilando la piattaforma di formazione Gaming Garage di HP e i programmi di Xsolla Accelerator e Curine Academy, forniremo un percorso completo per gli aspiranti sviluppatori e offriremo risorse essenziali per prepararli ad affrontare il futuro e trasformare le loro idee in risultati concreti”.

Allineando la formazione e l'infrastruttura industriale, l'iniziativa congiunta espande il modo in cui il talento entra nell'ecosistema dei videogiochi e vi prospera, colmando la lacuna tra l'apprendimento e il lancio, e assicurando che la creatività, l'innovazione e l'imprenditoria rimangano alla portata degli sviluppatori ovunque si trovino.

“Questa collaborazione con HP rappresenta un importante passo avanti nella realizzazione dell'infrastruttura globale che consente ai creator dei videogiochi di prosperare”, ha dichiarato Rytis Joseph Jan, SVP, Iniziative strategiche e Collaborazioni globali, Xsolla. “Collegando formazione, tecnologia e investimento, aiutiamo a coltivare la prossima generazione di talenti e ad accelerare la creazione di studi sostenibili e progetti innovativi in tutto il mondo. Insieme, assicuriamo che grandi idee, indipendentemente dalla provenienza, possano avere successo”.

Per maggiori informazioni sui programmi Xsolla Accelerator e l'iniziativa HP, visitare: xsolla.pro/HP

