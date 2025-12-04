Andersen Consulting amplia la presenza attraverso la collaborazione con Hilal Technology

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Hilal Technology per rafforzare le sue capacità di infrastrutture digitali, cybersecurity e AI.

Con una presenza in Bahrain, Arabia Saudita, negli EAU, in Oman e in India, Hilal Technology offre infrastrutture digitali a spettro completo e servizi gestiti in ambito di cloud computing, cybersecurity, AI aziendale e integrazione dei sistemi. I suoi prodotti comprendono servizi su cloud, sicurezza e operazioni di rete, ERP e implementazione di applicazioni e lo sviluppo di capacità di AI generativa. Con un team di oltre 250 professionisti, l'azienda supporta un'ampia gamma di industrie, tra cui servizi finanziari, il settore gas-petrolifero, della logistica e governativo.

“La trasformazione è più di sistemi, è preparazione, fiducia, collaborazione costante”, ha dichiarato Roshan George, direttore di Hilal Technology. “Siamo entusiasti di collaborare con Andersen Consulting e proporre soluzioni scalabili che riflettono i ritmi dell'evoluzione digitale nella regione”.

“Hilal Technology offre soluzioni che completano la nostra piattaforma globale”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Il loro approccio multidisciplinare e incentrato sull'esecuzione si allinea perfettamente con il nostro impegno per aiutare i clienti a modernizzare su scala e accelerare i risultati riducendo nel contempo al minimo i rischi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire