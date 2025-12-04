▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Smartstream presenta gli "agenti intelligenti" dell'IA agenziale per le indagini e la gestione delle eccezioni

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/12/2025

LONDRA: Smartstream, l'affidabile fornitore di soluzioni dati per gli istituti finanziari e le imprese leader globali, ha annunciato oggi l'anteprima degli agenti intelligenti per le indagini, una rivoluzione nelle operazioni finanziarie che porta la gestione aumentata e autonoma delle eccezioni alle riconciliazioni e ai processi di back-office.

Il nuovo agente di indagine integra agenti IA addestrati sui domini, adozione dei flussi di lavoro e controlli integrati per smistare, analizzare, risolvere e imparare dalle eccezioni, riducendo lo sforzo manuale, accelerando il tempo richiesto per la risoluzione e rafforzando la verificabilità. Aggiungerà un livello di intelligence alle attuali soluzioni di riconciliazione e delle eccezioni di Smartstream. Comprende il contesto delle interruzioni, aderisce alle linee guida dei clienti e richiede le informazioni mancanti.

