 LTIMindtree premiata con due 2025 AWS Partner Awards al AWS re:Invent

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato di aver ricevuto i premi AWS 2025 Geography and Global Partner ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

Business Wire

  Riconosciuta come vincitrice di Application Modernization Consulting Partner of the Year e Industry Partner of the Year - Travel and Hospitality

MUMBAI, India e WARREN, N.J.: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato di aver ricevuto i premi AWS 2025 Geography and Global Partner Awards, in riconoscimento dei leader mondiali che rivestono ruoli chiave nell'aiutare i clienti a promuovere l'innovazione e creare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). LTIMindtree ha ricevuto i premi Application Modernization Consulting Partner of the Year (Global) e Industry Partner of the Year - Travel and Hospitality.

Fonte: Business Wire



