Rigaku lancia XTRAIA MF-3400, uno strumento di misurazione per i semiconduttori di prossima generazione

Rigaku Corporation, un partner globale per le soluzioni nel campo dei sistemi di analisi a raggi X e una società del gruppo Rigaku Holdings Corporation (uffici centrali: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kaw...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

Business Wire

La misurazione ad alta precisione dei wafer risponde al picco della domanda da parte di IA e data center

TOKYO: Rigaku Corporation, un partner globale per le soluzioni nel campo dei sistemi di analisi a raggi X e una società del gruppo Rigaku Holdings Corporation (uffici centrali: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito "Rigaku") ha lanciato XTRAIA MF-3400, uno strumento impiegato nei processi di produzione dei semiconduttori per misurare lo spessore e la composizione dei wafer. La soluzione XTRAIA MF-3400 migliorerà sensibilmente la produttività nel settore in rapida espansione dei semiconduttori, consentendo valutazioni ad alta precisione dei materiali, essenziali per la produzione di massa di chip di memoria di prossima generazione e di dispositivi IA ad alta velocità.

Con l'espansione ininterrotta dell'IA generativa e dei data center, si sta registrando un picco nella domanda di semiconduttori ad alte prestazioni e a basso consumo energetico in grado di elaborare enormi volumi di dati.

Fonte: Business Wire



