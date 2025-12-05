▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NetApp collabora con AWS per portare i dati aziendali in AWS AI Services

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

Amazon S3 Access Points for FSx for NetApp ONTAP connette i dati ONTAP all'ampia gamma di AI, ML e servizi analitici di AWS

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di Intelligent Data Infrastructure, oggi ha annunciato una nuova funzionalità che consente alle imprese di rendere i propri flussi di lavoro più semplici ed efficienti connettendo i servizi di Amazon Web Services (AWS) AI e Analytics direttamente ai propri dati NetApp sia su cloud che in sede. Amazon S3 Access Points for Amazon FSx for NetApp ONTAP® consente ai clienti di accelerare progetti AI e di analisi permettendo l'accesso ai dati dei file residenti FSx for ONTAP attraverso la S3 API dell'ampio portafoglio di servizi AI/ML e analisi di AWS, il tutto mentre i dati rimangono in sede e totalmente accessibili per lettura/scrittura attraverso i protocolli dei file.

