Il credito privato transfrontaliero dovrebbe aumentare, ma la complessità operativa ne minaccia lo slancio, secondo CSC

Le transazioni transfrontaliere di credito privato sono destinate a registrare un forte aumento, ma la complessità operativa sta emergendo come un ostacolo critico. Secondo CSC, il principale fornito...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

  • Il 79% dei GP prevede un aumento delle operazioni transfrontaliere di credito privato nei prossimi tre anni, con oltre la metà che prevede una rapida accelerazione
  • Il 40% dei soci accomandanti ha rifiutato opportunità di investimento in credito privato l'anno scorso a causa di segnalazioni o dubbi operativi
  • Il 92% dei soci accomandanti afferma che l'outsourcing degli specialisti migliora la trasparenza

WILMINGTON, Del.: Le transazioni transfrontaliere di credito privato sono destinate a registrare un forte aumento, ma la complessità operativa sta emergendo come un ostacolo critico. Secondo CSC, il principale fornitore di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale, un impressionante 92% dei soci accomandanti (limited partner, LP) esprime dubbi sulla complessità di queste operazioni.

