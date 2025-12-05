▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

I-care Group continua l'espansione globale con un braccio di formazione europeo

I-care Group, il leader globale nelle soluzioni di manutenzione predittiva e affidabilità, annuncia il lancio di Technical Associates of Europe (TAE), una nuova organizzazione indipendente e certific...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

Business Wire

Technical Associates of Europe vanta oltre 60 anni di eccellenza nella formazione

MONS, Belgio: I-care Group, il leader globale nelle soluzioni di manutenzione predittiva e affidabilità, annuncia il lancio di Technical Associates of Europe (TAE), una nuova organizzazione indipendente e certificata con sede a Mons, Belgio. Questa iniziativa strategica rafforza lo sviluppo globale ed estende la sua offerta di formazione professionale nelle tecnologie di manutenzione, affidabilità, lubrificazione e manutenzione predittiva.

Basandosi sulla tradizione di Technical Associates of Charlotte (TAC) - un'organizzazione statunitense fondata nel 1961 e acquisita da I-care Group nel 2023 -Technical Associates of Europe rappresenta una importante espansione dell'ecosistema di formazione di I-care.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.