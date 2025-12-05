Pace scelta da Prudential Financial per aiutare ad automatizzare le sue operazioni di assicurazioni con l'AI agentica

Gli agenti basati sull'intelligenza artificiale di Pace stanno aiutando a semplificare il servizio delle polizze e ad eseguire altri compiti di garanzia della qualità nell'ambito dell'attività Individual Life Insurance di Prudential

NEW YORK: Pace, la forza lavoro agentica per il settore assicurativo, è stata scelta dall'attività Individual Life Insurance (ILI) di Prudential per aiutare a semplificare e migliorare l'implementazione dei suoi servizi.

Gli agenti basati sull'AI di Pace ora stanno semplificando la gestione delle polizze e supportando le attività di garanzia della qualità nell'ambito dell'attività ILI di Prudential. La prima serie di sistemi automatizzati è ora attiva e sta svolgendo migliaia di ore di lavoro.

“Il nostro lavoro con Prudential è un esempio di come l'AI possa essere utilizzata come vantaggio strategico”, ha dichiarato Jamie Cuffe, CEO di Pace. “Siamo entusiasti di supportare il loro team eccezionale con agenti AI in produzione oggi che offrono la massima precisione e rapidità su vasta scala”.

Questo accordo pluriennale tra Pace e l'attività ILI di Prudential è iniziato come un accordo pilota, per poi entrare rapidamente in piena attività, dopo aver dimostrato chiari miglioramenti nella velocità e nell'efficienza operativa.

“Abbiamo fatto un passo avanti sul nostro percorso per modernizzare il processo di acquisizione di clienti”, ha dichiarato Sara Atkinson, vicepresidente di acquisizione clienti per l'attività ILI di Prudential. “Con i sistemi automatizzati, i nostri team ora hanno più tempo per concentrarsi sulle relazioni con i clienti, che supportano l'obiettivo più ampio di Prudential di fornire esperienze leader nel settore sia ai clienti che ai consumatori”.

INFORMAZIONI SU PACE

Pace è la forza lavoro agentica per il settore assicurativo. Gli agenti AI di Pace si orientano tra le app interne, analizzano i documenti ed effettuano telefonate per automatizzare compiti tradizionalmente gestiti da risorse esterne dei processi aziendali (BPO). Pace collabora con le principali compagnie assicurative per gestire operazioni assicurative mission-critical come l'accettazione delle richieste, la gestione delle polizze, la gestione dei sinistri e l'inserimento dei dati. Per maggiori informazioni, visitare withpace.com.

Fonte: Business Wire