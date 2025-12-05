▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Helical Fusion, azienda che sviluppa energia pulita di nuova generazione tramite fusione nucleare, completa un round di estensione di serie 'A' da 5,5 milioni di USD

Pubblicato il: 05/12/2025

La base di stakeholder si amplia con la partecipazione di un fondo orientato a investitori individuali, insieme a investitori aziendali e privati, portando il finanziamento totale a 38 milioni di USD

TOKYO: Helical Fusion Co., Ltd. (sede centrale: Chuo-ku, Tokyo; ceo: Takaya Taguchi; di seguito “Helical Fusion”), azienda che sta sviluppando una fonte energetica di nuova generazione utilizzando la tecnologia dello stellarator elicoidale di origine giapponese per realizzare centrali elettriche a fusione commercialmente sostenibili negli anni ’30 dell’attuale secolo, ha annunciato il completamento del ciclo di finanziamento di estensione di serie ‘A’, raccogliendo approssimativamente 5,5 milioni di USD (circa 870 milioni di JPY).

Il round ha incluso investimenti effettuati sia da Ecrowd NEXT, un fondo studiato per investitori individuali, sia da vari investitori aziendali e privati.

