LambdaTest nomina Mudit Singh cofondatore mentre accelera la prossima fase di crescita

LambdaTest, una delle principali piattaforme per l’ingegneria della qualità e basata sull’IA generativa, oggi ha annunciato la nomina di Mudit Singh a co-fondatore, riconoscendone così il contri...

Pubblicato il: 05/12/2025

La leadership viene rafforzata mentre LambdaTest accelera la nuova fase di innovazione nei test basati sull’IA e la crescita aziendale

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: LambdaTest, una delle principali piattaforme per l’ingegneria della qualità e basata sull’IA generativa, oggi ha annunciato la nomina di Mudit Singh a co-fondatore, riconoscendone così il contributo nel dare impulso alla crescita dell’azienda, nel rafforzarne il brand globale e nel favorire l’adozione del prodotto nei mercati chiave.

Mudit si è unito a LambdaTest nel 2017 e ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del motore di marketing dell’azienda, di iniziative di crescita guidate dal prodotto e dei programmi di comunità. Grazie alla sua leadership come direttore marketing e crescita, LambdaTest ha ampliato la sua presenza aziendale, lanciato campagne ad alto impatto ed è diventata un partner di fiducia per migliaia di team responsabili dello sviluppo e QA in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



