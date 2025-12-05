▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
GMA con MOVIVA®: nuovi standard nel trattamento bariatrico endoscopico

Pochi mesi dopo il primo caso al mondo di Ablazione della Mucosa Gastrica (GMA), intervento eseguito con MOVIVA® presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l'esperienza clinica si ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

L'approccio innovativo funziona dall'interno dello stomaco per aiutare a ridurre la fame e supportare la perdita di peso

TUBINGA, Germania: Pochi mesi dopo il primo caso al mondo di Ablazione della Mucosa Gastrica (GMA), intervento eseguito con MOVIVA® presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, l'esperienza clinica si sta rapidamente estendendo in tutta Europa. Con quasi 80 interventi effettuati entro un breve arco di tempo in otto Paesi, MOVIVA® sta aiutando a stabilire una nuova era per il trattamento bariatrico endoscopico, offrendo un'opzione meno invasiva, mentre continuano a salire gli indici di obesità in tutto il mondo.

Un'alternativa promettente per i pazienti bariatrici: GMA con MOVIVA®

Fonte: Business Wire



