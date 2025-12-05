Pattern annuncia l’acquisizione di ROI Hunter, unendo pubblicità a livello di prodotto e performance sui mercati per i brand globali

LEHI, Utah e BRNO, Repubblica Ceca: Pattern Group Inc. (Nasdaq: PTRN), un leader nell’accelerare la crescita dei brand sui mercati di e-commerce globali grazie alla sua tecnologia proprietaria e all’utilizzo dell’IA, oggi ha annunciato di aver rilevato ROI Hunter a.s. – un piattaforma retail di media basata sulla performance per brand e retailer – che integra dati sui prodotti, marketing e merchandising in un’unica fonte di informazioni accuratissime, consentendo di prendere decisioni pubblicitarie basate sull’accuratezza dei margini a livello SKU riguardanti importanti piattaforme chiuse – Google, Meta e Snap.

L’acquisizione rafforza la posizione di Pattern come il principale acceleratore di e-commerce al mondo e ne espande le capacità pubblicitarie basate sull’IA in relazione a Meta, Google e Snapchat. ROI Hunter vanta un patrimonio difendibile di dati a livello SKU, fondato su integrazioni API e su oltre 1,8 miliardi di dollari di budget annuale per i media, offrendo una visione unicamente granulare della performance a livello di prodotto.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di dare il benvenuto a ROI Hunter in Pattern”, commenta Dave Wright, co-fondatore e amministratore delegato di Pattern. “Il suo approfondito know-how e la storia comprovata di successi con brand e retailer globali rafforzano la nostra capacità di espanderci in tutto il mondo e di assicurare una performance basata sull’IA a livello di prodotto su ogni principale canale pubblicitario”.

L’acquisizione apre nuove opportunità di espansione per Pattern e ROI Hunter. Integrando quest’ultima, Pattern acquisisce una piattaforma retail di media unificata che dà impulso a campagne pubblicitarie a livello SKU su Meta, Google, Snap e sui mercati globali, permettendo un’esecuzione cross-channel più intelligente e uniforme.

“Da anni ROI Hunter si impegna per aiutare i brand a comprendere come realizzare utili al livello più granulare”, spiega Karel Schindler, fondatore e amministratore delegato di ROI Hunter. “Combinando la nostra infrastruttura dati a livello SKU con le funzionalità IA sviluppate da Pattern, le sue banche dati e la sua competenza sui mercati, possiamo aiutare i brand a capire l’intero percorso di ogni prodotto – dalla scoperta sui social, all’intento di ricerca, fino all’acquisto sui mercati – accelerando l’innovazione e facendo sì che crescano con maggiore velocità, precisione e chiarezza”.

ICON Corporate Finance e Badokh hanno operato, rispettivamente, come consulente finanziario esclusivo e come consulente legale di ROI Hunter nell’operazione, mentre Spencer Fane LLP e Nirris s.r.o. hanno svolto il ruolo di consulenti legali per Pattern.

Informazioni su Pattern

Pattern accelera la crescita dei brand sui mercati di e-commerce globali grazie alla sua tecnologia proprietaria e all’utilizzo dell’IA. Impiegando oltre 46mila miliardi di dati, modelli avanzati di machine learning e IA, Pattern ottimizza e automatizza tutti i principali fattori trainanti della crescita nell’e-commerce per i brand globali – pubblicità, previsioni e servizio clienti. Centinaia di brand in tutto il mondo ne utilizzano quotidianamente la piattaforma di accelerazione del commercio elettronico per generare una crescita associata a ricavi su oltre 60 mercati internazionali – tra cui Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay, Tmall, TikTok Shop, JD e Mercado Libre. Per saperne di più visitare www.pattern.com o inviare un’e-mail a press@pattern.com.

Informazioni su ROI Hunter

ROI Hunter accelera le performance dei brand retail grazie a una piattaforma proprietaria di gestione della performance relativa ai prodotti basata su integrazioni avanzate tra canali e fonti di dati. Unificando i dati sui prodotti attinti dall’intero ecosistema dell’e-commerce e applicando ottimizzazioni intelligenti, ROI Hunter offre ai retailer un’unica fonte di informazioni accuratissime per gestire e automatizzare i principali fattori trainanti della crescita – dati approfonditi a livello di prodotto, contenuti pubblicitari dinamici alla scala necessaria e ottimizzazione delle campagne. I principali retailer globali contano ogni giorno su ROI Hunter per migliorare l’utile, aumentare la visibilità dei prodotti e incrementare i ricavi sui principali canali digitali, tra cui Meta, Google e Snapchat. Per saperne di più visitare www.roihunter.com o inviare un’e-mail a wehelp@roihunter.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa comprende dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A della legge Securities Act del 1933 e della Sezione 21E della legge Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tali dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni diverse da quelle di carattere storico, comprese, a titolo esemplificativo, dichiarazioni riguardanti strategie, offerte, capacità, opportunità di espansione, ottimizzazioni, performance, risultati previsti e relative tempistiche. Le dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente difficili da prevedere e comportano rischi e incertezze noti e ignoti. Ulteriori informazioni sui fattori che potrebbero influenzare in misura sostanziale i risultati e l’accuratezza delle dichiarazioni previsionali qui contenute sono disponibili nel nostro prospetto definitivo depositato presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 19 settembre 2025, nel modulo 10-Q depositato presso la SEC il 6 novembre 2025 e nelle successive comunicazioni depositate presso la SEC. Anche se potremmo decidere di aggiornare tali dichiarazioni previsionali, decliniamo ogni obbligo in tal senso.

