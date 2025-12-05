▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Visa lancia una collezione d'arte globale per elevare i creativi e celebrare la FIFA World Cup 26™

Visa oggi ha scoperto le prime cinque opere della sua prima collezione d'arte globale che celebra l'energia culturale della FIFA World Cup 26™. Comprendente oltre venti artisti provenienti da sei co...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/12/2025

Visa mette in luce illustratori e piccole aziende creative a livello globale, collaborando con JOOPITER di Pharrell Williams per accelerare la crescita dei creativi.

MIAMI: Visa oggi ha scoperto le prime cinque opere della sua prima collezione d'arte globale che celebra l'energia culturale della FIFA World Cup 26™. Comprendente oltre venti artisti provenienti da sei continenti, la collezione riflette la convinzione di Visa che la creatività guida il commercio, e che i creativi di oggi sono gli imprenditori che plasmano le comunità e la cultura in tutto il mondo.

Visa ha presentato per la prima volta le prime cinque opere nella collezione in un'esclusiva mostra di Miami, “The Art of the Draw”, ospitata dal creativo multidisciplinare KidSuper.

