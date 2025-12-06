▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
YES annuncia un passaggio di leadership con la nomina di Rezwan Lateef al ruolo di amministratore delegato

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/12/2025

FREMONT, California: YES (Yield Engineering Systems), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di processo altamente performanti per il mercato del packaging avanzato per i dispositivi a semiconduttori, oggi ha annunciato la nomina di Rezwan Lateef al ruolo di amministratore delegato. Lateef, ex presidente di YES, ha avuto un ruolo determinante nella significativa crescita, nell’espansione globale e nell’innovazione a livello di prodotto di YES negli ultimi anni.

Questa transizione rappresenta un’evoluzione naturale per YES, che ha superato un importante traguardo in termini di ricavi ed entra nella sua nuova fase di crescita insieme a clienti di primo livello nei settori dei dispositivi a semiconduttori e del computing AI.

Rama Alapati, che ha ricoperto il ruolo di ceo dal 2021, svolgerà un ruolo di consulenza a fianco di Lateef durante il periodo di transizione per garantire una solida continuità organizzativa.

