Xsolla integra MVola come metodo di pagamento per consentire transazioni immediate e senza carta per i giocatori nel mercato del Madagascar, orientato soprattutto ai dispositivi mobili

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale attiva nei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato che MVola, il portafoglio digitale numero uno del Madagascar, è ora disponibile come opzione di pagamento per i giocatori di tutto il paese.

Il Madagascar è un mercato in rapida crescita, orientato soprattutto ai dispositivi mobili, con 32 milioni di persone che utilizzano i portafogli digitali come motore principale delle transazioni quotidiane. MVola, con oltre 10 milioni di utenti e più di 1 miliardo di transazioni all'anno, e che di recente ha ottenuto l'autorizzazione a operare come banca digitale, si è affermata come il portafoglio digitale più diffuso nel paese. Aggiungendo MVola al proprio portafoglio come metodo di pagamento, Xsolla elimina le difficoltà delle transazioni con carta e consente ai giocatori di effettuare pagamenti senza problemi con un metodo locale affidabile già noto e utilizzato tutti i giorni.

Tra i principali vantaggi dell'integrazione di MVola vi sono:

Conferme immediate: i giocatori ricevono una verifica di pagamento in tempo reale che garantisce un'esperienza di checkout uniforme e senza problemi, oltre che senza tempi d'attesa.

i giocatori ricevono una verifica di pagamento in tempo reale che garantisce un'esperienza di checkout uniforme e senza problemi, oltre che senza tempi d'attesa. Non occorrono carte: i pagamenti possono essere completati direttamente tramite MVola, eliminando la necessità di carte e semplificando il processo per i giocatori.

i pagamenti possono essere completati direttamente tramite MVola, eliminando la necessità di carte e semplificando il processo per i giocatori. Un metodo familiare, affidabile e con tassi di conversione più elevati: la familiarità dei giocatori con un portafoglio locale ampiamente riconosciuto comporta minori attriti, maggior fiducia e tassi di conversione più elevati per gli sviluppatori.

"L'integrazione di MVola rappresenta una svolta per i giocatori e gli sviluppatori del Madagascar", è il commento di Chris Hewish, presidente di Xsolla. "Si propone agli utenti negli ambiti in cui già effettuano transazioni quotidiane e offre un'esperienza di pagamento fluida e affidabile che promuove il coinvolgimento e la crescita".

Dal Madagascar al resto del mondo, Xsolla offre agli sviluppatori ogni metodo di pagamento necessario per far crescere e monetizzare i loro giochi a livello globale. I metodi di pagamento locali sono fondamentali: garantiscono agli sviluppatori di raggiungere ogni giocatore, di convertire più transazioni e, in ultima istanza, di generare maggiori vendite e ricavi. Ora con MVola, pagare, giocare e avere successo è più facile che mai.

