Fitch Learning perfeziona l'acquisizione di Moody's Analytics Learning Solutions e del Canadian Securities Institute

L'entità combinata velocizzerà lo sviluppo delle competenze nei servizi finanziari e promuoverà risultati aziendali misurabili in 148 paesi

NEW YORK: Fitch Learning, leader mondiale nella formazione finanziaria e nelle certificazioni professionali, oggi ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Moody's Analytics Learning Solutions (MALS) e del Canadian Securities Institute (CSI); MALS è un fornitore globale di formazione in materia digitale e del credito, mentre CSI è leader nel rilascio di certificazioni per il settore canadese dei servizi finanziari.

Fitch Learning, nota a livello mondiale come importante fornitore di formazione finanziaria, offre training specializzato per il settore dei servizi finanziari tramite qualifiche accreditate, programmi flessibili di soluzioni aziendali, servizi gestiti e soluzioni di apprendimento digitale a cui si affidano le maggiori istituzioni di tutto il mondo. La combinazione aziendale sarà al servizio di oltre 92.000 professionisti della finanza in 148 paesi, in ogni fase delle rispettive carriere.

"Questa acquisizione mira a creare più opportunità di crescita, sia per le organizzazioni che per le persone", è il commento di Andreas Karaiskos, CEO di Fitch Learning. "Combinando l'approfondita competenza e le tecnologie di apprendimento di entrambe le organizzazioni consentiamo ai clienti di formare team pronti per il futuro e aiutiamo i professionisti della finanza ad acquisire le competenze più importanti negli attuali mercati, in rapida evoluzione".

L'attività congiunta fornirà agli studenti l'accesso a una suite ampliata di soluzioni su servizi bancari commerciali e al consumo, rischio di credito, gestione patrimoniale e degli investimenti, servizi bancari di investimento e aziendali, competenze professionali, oltre all'analisi dei dati e all'AI.

Il marchio CSI continuerà a essere attivo, così come la sua gestione delle rinomate certificazioni e designazioni del settore, mentre il marchio MALS verrà ritirato e le sue soluzioni saranno offerte come parte del portafoglio di Fitch Learning.

"Siamo orgogliosi di celebrare questo importante risultato trasformativo per Fitch Learning, i nostri clienti e gli studenti del settore dei servizi finanziari", ha sottolineato Karaiskos. "Per noi, l'acquisizione di MALS e di CSI non rappresenta solo un'espansione; si tratta di formare un'offerta di talenti globale per offrire ai clienti risultati di grande portata".

Riunire in un'unica entità Fitch Learning, MALS e CSI rappresenta un passo decisivo nella trasformazione dell'educazione finanziaria che supera i tradizionali metodi di apprendimento per offrire esperienze innovative, dinamiche e personalizzate, grazie a cui gli studenti possono scegliere il percorso più adatto e tutelare la propria carriera futura.

Non sono stati resi noti i termini della transazione.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fitchlearning.com.

Informazioni su Fitch Learning

Fitch Learning, una società di Fitch Group, è un fornitore globale affidabile di formazione finanziaria. Forte di un'approfondita competenza nel settore creditizio e di un'ampia esperienza nei servizi finanziari, offriamo efficaci soluzioni di apprendimento tramite programmi, corsi e qualifiche professionali, tutti incentrati sul cliente. Sfruttando l'innovazione digitale e gli strumenti di apprendimento basati sull'AI consentiamo alle organizzazioni di tutto il mondo di creare team pronti per il futuro. Fitch Learning è proprietaria del Canadian Securities Institute, del Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFI) e del Global Institute of Credit Professionals, dedicati al supporto dei professionisti della finanza lungo tutto il percorso delle loro carriere.

