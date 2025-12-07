▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
I più grandi scienziati del mondo si riuniscono al Tengchong Scientists Forum per esplorare percorsi innovativi nelle tecnologie di frontiera

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/12/2025

TENGCHONG, Cina: Il 2025 Tengchong Scientists Forum ha aperto le porte sabato nella Provincia di Yunnan, nel sudovest della Cina, riunendo scienziati ed esponenti del mondo accademico di grande rilievo per esaminare l'innovazione nei settori di frontiera che comprendono l'intelligenza artificiale, la biodiversità e la tecnologia quantistica.

Tra i partecipanti di spicco si distinguono il premio Nobel per la fisica Konstantin Novoselov, il vincitore della Medaglia Fields Efim Zelmanov e il vincitore del Turing Award Andrew Chi-Chih Yao, che fanno parte del gruppo di 127 personalità accademiche, 77 rettori di università dalla Cina e dall'estero, oltre 400 studiosi e più di 600 imprenditori ed esperti di finanza. Il forum mira ad approfondire la collaborazione tra ricerca all'avanguardia e sviluppo industriale.

Guidato dal tema “Science · AI changing the World”, il forum comprende dieci forum minori, sessioni accademiche ed eventi tematici che supportano grandi progetti di collaborazione.

Fonte: Business Wire



