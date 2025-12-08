IonQ si espande nell'UE con la prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia

IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, attraverso la sua controllata ID Quantique (IDQ), oggi ha annunciato l'installazione della prima rete nazionale di comunicazione q...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 08/12/2025
Collaborando con l'Accademia slovacca delle scienze, IonQ migliora la sicurezza nazionale e l'infrastruttura europea della comunicazione quantistica
COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), l'azienda leader mondiale nel settore quantistico, attraverso la sua controllata ID Quantique (IDQ), oggi ha annunciato l'installazione della prima rete nazionale di comunicazione quantistica in Slovacchia. Sviluppata in collaborazione con l'Istituto di Fisica, l'Accademia slovacca delle scienze (IPSAS), il nuovo sistema offre un'architettura ibrida resiliente progettata per rafforzare l'infrastruttura di cybersicurezza del Paese e supportare i programmi digitali quantistici europei.
Il progetto Slovak Quantum Communication Infrastructure (skQCI) rappresenta una tappa importante nel contributo della Slovacchia all'iniziativa dell'Infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI), che cerca di creare un'infrastruttura per la comunicazione quantistica sicura in tutti gli Stati membri e i territori dell'Unione Europea (UE).
