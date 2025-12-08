▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
La famiglia di contatori per elettricità SICONIA AMI2.0 di Sagemcom completa la certificazione Measurement Canada

Pubblicato il: 08/12/2025

DALLAS: Sagemcom, un leader globale nelle soluzioni di contatori smart per i consumi elettrici, idrici e del gas, ha annunciato che la sua ultima generazione di contatori elettrici di Siconia (2S, 12S e 25S) ha ricevuto l'approvazione da Measurement Canada, confermando la conformità con gli standard canadesi per la precisione e l'affidabilità dei contatori. Con questa certificazione, i contatori Siconia possono essere adottati dalle società fornitrici di servizi pubblici in tutto il Canada per le loro distribuzioni AMI.

La piattaforma di contatori Siconia offre ampia modularità nelle tecnologie di comunicazione e nella Grid Edge Intelligence integrata. È progettata secondo i principali standard del settore ed è perfettamente compatibile con un ampio ecosistema di partner tecnologici.

