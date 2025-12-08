Boomi finalista ai Geo e Global AWS Partner Award 2025

Boomi è nella rosa dei finalisti per il riconoscimento Rising Star Partner of the Year (Technology) conferito per il supporto offerto ai clienti nel dare impulso all’innovazione

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato di essere finalista ai Geography e Global AWS Partner Award 2025, riconoscimenti conferiti ad aziende di prestigio in tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a dare impulso all’innovazione e sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Figurare nella rosa dei finalisti per il riconoscimento Rising Star Partner of the Year (Technology), che onora il miglior partner AWS che ha registrato una significativa crescita su base annua nel business tecnologia, è un importante traguardo che conferma l’impegno di Boomi in questo settore.

Fonte: Business Wire