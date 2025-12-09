▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SII avvia la produzione di massa del “SC-10S”, il risonatore a cristalli al diapason più piccolo al mondo (1,0 × 0,8 × 0,32 mm)

Seiko Instruments Inc. (Presidente: Yoichi Endo; Sede: Chiba City, Chiba Prefecture; di seguito “SII”) avvierà la produzione di massa del “SC-10S” (32.768kHz), il risonatore a cristalli al di...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire

Si ottiene sia una riduzione dell'area di montaggio del 33% che una bassa ESR (resistenza equivalente in serie)

CHIBA, Giappone: Seiko Instruments Inc. (Presidente: Yoichi Endo; Sede: Chiba City, Chiba Prefecture; di seguito “SII”) avvierà la produzione di massa del “SC-10S” (32.768kHz), il risonatore a cristalli al diapason più piccolo* al mondo, che misura 1,0 × 0,8 mm, a partire dall'aprile 2026.
*Basato sulla ricerca SII a novembre 2025.

[Informazioni sullo sviluppo]
SII ha già avviato la produzione di massa del “SC-12S” (32.768kHz), uno dei risonatori a cristalli al diapason più piccoli al mondo, che misura 1,2 × 1,0 mm. Mentre i dispositivi indossabili, come anelli smart e smartwatch, oltre a dispositivi IoT, diventano sempre più piccoli, i componenti elettronici integrati in questi dispositivi devono supportare un montaggio ad alta densità, basso consumo energetico ed alte prestazioni.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.