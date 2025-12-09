Andersen Consulting migliora l'offerta di cybersicurezza con l'aggiunta di S-RM

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con S‑RM, azienda globale di consulenza di intelligence e cybersicurezza, rafforzando la sua capacità di supportare i clienti globali con resilienza al rischio, risposta agli incidenti e consulenza strategica.

Con sede nel Regno Unito, S-RM offre servizi integrati che comprendono consulenza informatica, informatica forense, risposta agli incidenti, intelligence aziendale e due diligence pre-transazione. La società è al servizio di family office, private equity, Fortune 500 e clienti del mercato medio in settori quali servizi finanziari, petrolifero e sanitario, offrendo gestione pratica della cybersicurezza e piattaforme di rischio personalizzate. Con risposte a incidenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vaste competenze investigative, S-RM aiuta le organizzazioni a rafforzare la resilienza e prendere decisioni informate in ambienti complessi.

“In un'era in cui le minacce sono in costante evoluzione, le organizzazioni devono essere proattive, non reattive”, ha dichiarato Heyrick Bond Gunning, CEO di S‑RM. “Grazie alla nostra collaborazione con Andersen Consulting, forniremo alle organizzazioni migliori strumenti per prevenire le minacce, gestire le crisi e trasformare la resilienza in vantaggio competitivo”.

“La leadership efficace oggi richiede la trasformazione di rischi complessi in un chiaro vantaggio strategici”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Collaborando con S‑RM, stiamo ampliando le nostre capacità in materia di cybersicurezza, assicurando che i nostri clienti siano protetti, informati e rafforzati in un ambiente sempre più complesso”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

