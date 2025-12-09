▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

NetApp rafforza la presenza nell'area EMEA e LATAM con la nomina di Willem Hendrickx in risposta all'accelerazione della domanda dell'IA da parte dei clienti

NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la nomina di Willem Hendrickx in qualità di Vicepresidente senior e direttore generale per le regioni EMEA e L...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire

Hendrickx si è affermato come leader alla guida della trasformazione aziendale e vanta un'esperienza quasi trentennale, che consentirà di rafforzare gli ecosistemi di partner globali e le relazioni con i clienti nelle regioni

SAN JOSE, California: NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la nomina di Willem Hendrickx in qualità di Vicepresidente senior e direttore generale per le regioni EMEA e LATAM, con decorrenza dal 5 gennaio 2026. Hendrickx guiderà la strategia commerciale di NetApp, l'esecuzione del go-to-market e il coinvolgimento dei partner in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Hendrickx riferirà al presidente di NetApp, César Cernuda, e offrirà una profonda conoscenza della regione e una comprovata esperienza nello sviluppo di team ad alte prestazioni, promuovendo ulteriormente l'accelerazione della presenza internazionale di NetApp aiutando i clienti globali a orientarsi tra le richieste in evoluzione di cloud ibrido e infrastrutture dati gestite dall'IA.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.