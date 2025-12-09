NetApp rafforza la presenza nell'area EMEA e LATAM con la nomina di Willem Hendrickx in risposta all'accelerazione della domanda dell'IA da parte dei clienti

Hendrickx si è affermato come leader alla guida della trasformazione aziendale e vanta un'esperienza quasi trentennale, che consentirà di rafforzare gli ecosistemi di partner globali e le relazioni con i clienti nelle regioni

SAN JOSE, California: NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la nomina di Willem Hendrickx in qualità di Vicepresidente senior e direttore generale per le regioni EMEA e LATAM, con decorrenza dal 5 gennaio 2026. Hendrickx guiderà la strategia commerciale di NetApp, l'esecuzione del go-to-market e il coinvolgimento dei partner in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Hendrickx riferirà al presidente di NetApp, César Cernuda, e offrirà una profonda conoscenza della regione e una comprovata esperienza nello sviluppo di team ad alte prestazioni, promuovendo ulteriormente l'accelerazione della presenza internazionale di NetApp aiutando i clienti globali a orientarsi tra le richieste in evoluzione di cloud ibrido e infrastrutture dati gestite dall'IA.

Fonte: Business Wire