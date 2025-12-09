Tecnotree menzionata in vari studi Gartner® 2025

ESPOO, Finlandia: Tecnotree è un fornitore di sistemi di supporto aziendale (BSS, Business Support System) digitali pronti per il 5G con funzionalità AI/ML all'avanguardia ed estensibilità multi-cloud. La società è stata elencata in tredici studi Gartner 2025, tra cui: Digital BSS, monetizzazione basata sull'AI, abilitazione al mercato digitale e trasformazione dell'esperienza dei clienti. Noi crediamo che queste menzioni riflettano la costante rilevanza e la forte applicabilità delle soluzioni di Tecnotree nei settori tecnologici valutati da Gartner.

La ricerca comprende le relazioni Market Guides, Hype Cycles, Magic Quadrants, Critical Capabilities e Competitive Landscape, che crediamo offrano nell'insieme una panoramica di quanto le varie tecnologie si stiano evolvendo nell'ecosistema delle comunicazioni. L'aspetto di Tecnotree in queste categorie di ricerca sottolinea ciò che vediamo come l'allineamento della sua mappa dei prodotti con le tendenze del settore, le aree emergenti in materia di innovazione e le priorità operative dei fornitori di servizi di comunicazione (Communications Service Provider, CSP) e delle aziende digitali a livello globale.

Fonte: Business Wire