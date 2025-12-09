▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Uno studio rivela che la trasformazione della mobilità da parte dell'AI non sarà possibile se non con una collaborazione senza precedenti

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

La prima analisi completa delle applicazioni concrete dell'IA espone il divario critico tra la promessa della tecnologia e la sua effettiva implementazione su scala, secondo la MIT Mobility Initiative e il Kearney Advanced Mobility Institute

RIYAD, Arabia Saudita: L'intelligenza artificiale sta pian piano plasmando i sistemi di trasporto globale, ma la maggior parte delle implementazioni rimane una serie di singole iniziative pilota che non hanno raggiunto le dimensioni, e sta crescendo il divario tra la promessa dell'AI e la sua esecuzione, secondo un importante studio avviato oggi al CoMotion GLOBAL di Riyad.

Il rapporto, intitolato Envisioning the Future of Mobility Powered by AI (Immaginare il futuro della mobilità basato sull'AI), messo a punto dalla MIT Mobility Initiative e dal Kearney Advanced Mobility Institute, ha analizzato l'input di 55 importanti organizzazioni globali, tra cui Google, Lyft, Uber Freight, Deutsche Bahn e NEOM.

Fonte: Business Wire



