Verimatrix firma un accordo per la vendita delle attività XTD (protezione codice e applicazione) a Guardsquare

VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per gli utenti per un mondo connesso più sicuro, annuncia la firma di un accordo con la società belga Gu...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire
  • La vendita delle attività XTD (protezione delle applicazioni mobili), compreso un portafoglio di brevetti e un team di esperti per un'offerta iniziale di 8,5 milioni di dollari, il prezzo finale verrà adattato in chiusura.
  • Verimatrix si concentra di nuovo sulla Anti-Piracy (protezione video), l'attività centrale del gruppo che rappresenta circa il 90% del suo fatturati totale

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO: VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per gli utenti per un mondo connesso più sicuro, annuncia la firma di un accordo con la società belga Guardsquare, fornitore leader di sicurezza delle applicazioni mobili, per la vendita delle sue attività Extended Threat Defense (XTD).

Fonte: Business Wire



