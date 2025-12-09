▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Helical Fusion firma il primo accordo con il Giappone per l'acquisto di energia da fusione con Aoki Super

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

L'accordo segnala la crescente domanda del mercato di energia elettrica stabile, continua e netta da fusione basata sull'Helical Stellarator

TOKYO: Helical Fusion Co., Ltd. (Sede: Tokyo, Giappone; “Helical Fusion”), società che sviluppa un impianto di energia elettrica Helical Stellarator commercialmente sostenibile nell'ambito del suo “Helix Program”, ha firmato un Accordo per l'acquisto di energia elettrica (PPA, Power Purchase Agreement) con Aoki Super Co., Ltd. (Sede: Aichi, Giappone; “Aoki Super”), un'importante catena locale di supermercati nella regione centrale del Giappone.

L'iniziativa è il primo accordo per l'acquisto di energia elettrica a fusione mai firmato in Giappone, e rappresenta un concreto passo avanti nell'adozione vera e propria dell'energia elettrica da fusione, segnalando un coinvolgimento sempre maggiore della domanda nella catena del valore emergente dell'energia da fusione.

Fonte: Business Wire



