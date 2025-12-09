▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
PHOTRON LIMITED annuncia l'acquisizione di AOS Technologies AG

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire

~ Accelera l'espansione della divisione delle fotocamere ad alta velocità ~

TOKYO: PHOTRON LIMITED, un leader globale nelle soluzioni di imaging scientifico e ad alta velocità, oggi ha annunciato la sua acquisizione di AOS Technologies AG, azienda svizzera di progettazione e produzione di sistemi avanzati di imaging ad alta velocità al servizio dei mercati automobilistico, aerospaziale, industriale e della difesa.

Fondata nel 2002, AOS Technologies si è guadagnata il riconoscimento mondiale per le innovazioni in ambito ingegneristico, le piattaforme di imaging robuste e le competenze di applicazione. L'acquisizione rafforza la strategia globale di PHOTRON per ampliare le capacità tecniche, accelerare l'innovazione ed estendere la sua presenza nei mercati di imaging ad alte prestazioni.

“AOS Technologies porta profondità ingegneristica e un solido portafoglio di prodotti che completa la visione a lungo termine di PHOTRON”, ha dichiarato Takashi Takimizu, Presidente di PHOTRON LIMITED.

Fonte: Business Wire



