Gulf Oil sceglie il portale DataXstream OMS+ per la trasformazione digitale in America Latina

DataXstream LLC, un partner SAP® Endorsed App che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Gulf Oil, rinomata azienda di lubrificanti a livello glob...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire

La nuova soluzione consentirà a Gulf Oil di ammodernare l’esperienza dei distributori, supportare la crescita digitale a lungo termine e offrire un’esperienza del cliente unificata su SAP S/4HANA

WILLIAMSBURG, Virginia: DataXstream LLC, un partner SAP® Endorsed App che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Gulf Oil, rinomata azienda di lubrificanti a livello globale e operante in oltre 25 Paesi, ha scelto OMS+ Portal per ammodernare e unificare la propria piattaforma di vendita rivolta ai clienti in America Latina. Il progetto rientra in un’iniziativa più ampia volta a semplificare le operazioni, migliorare la scalabilità e offrire un’esperienza di acquisto integrata con SAP S/4HANA.

Fonte: Business Wire



