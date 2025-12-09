▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ENGIE e NHOA Energy ampliano la loro collaborazione in Belgio per costruire un nuovo sistema di accumulo di energia a batteria da 320 MWh

NHOA Energy, un fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, ha ottenuto da ENGIE i contratti per la Fornitura, l'Implementazione e il Servizio di assistenza a lungo termi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/12/2025

Business Wire

Il progetto rafforza la collaborazione strategica con ENGIE e consolida l'impegno a lungo termine con NHOA Energy nei confronti dei mercati del Benelux

MILANO: NHOA Energy, un fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, ha ottenuto da ENGIE i contratti per la Fornitura, l'Implementazione e il Servizio di assistenza a lungo termine di un nuovo Sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 80 MW / 320 MWh da installarsi nella centrale elettrica di ENGIE a Drogenbos, nei pressi di Bruxelles.

Il BESS di Drogenbos rappresenta il terzo sistema di accumulo di energia a batteria su grande scala di ENGIE in Belgio ed è stato scelto nella quinta asta dei Meccanismi di remunerazione della capacità (CRM) del Paese, assicurando un contratto della durata di 15 anni a partire dal novembre 2027.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.