ENGIE e NHOA Energy ampliano la loro collaborazione in Belgio per costruire un nuovo sistema di accumulo di energia a batteria da 320 MWh

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/12/2025
Il progetto rafforza la collaborazione strategica con ENGIE e consolida l'impegno a lungo termine con NHOA Energy nei confronti dei mercati del Benelux
MILANO: NHOA Energy, un fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, ha ottenuto da ENGIE i contratti per la Fornitura, l'Implementazione e il Servizio di assistenza a lungo termine di un nuovo Sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 80 MW / 320 MWh da installarsi nella centrale elettrica di ENGIE a Drogenbos, nei pressi di Bruxelles.
Il BESS di Drogenbos rappresenta il terzo sistema di accumulo di energia a batteria su grande scala di ENGIE in Belgio ed è stato scelto nella quinta asta dei Meccanismi di remunerazione della capacità (CRM) del Paese, assicurando un contratto della durata di 15 anni a partire dal novembre 2027.
Fonte: Business Wire