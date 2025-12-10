Avia si espande in Europa con la nuova filiale tedesca

AMBURGO, Germania: AviaGames, una piattaforma leader globale di giochi mobili basati sull'abilità, oggi ha annunciato la fondazione di una nuova filiale in Germania. A Michelle Zou, veterana del settore dei giochi, è stato dato l'incarico di guidare la nuova entità e di supervisionare l'espansione sul mercato e le iniziative di investimento in Europa. Questa iniziativa segna un traguardo significativo nella strategia di crescita mondiale di AviaGames.

AviaGames è rapidamente emersa come una delle aziende più prominenti a livello mondiale nel settore dell'intrattenimento interattivo, con una base utenti globale di decine di milioni di giocatori in tutto il Nord America e in Europa, a partire dal Nord America e oltre. L'azienda è particolarmente apprezzata dalle giocatrici e per l'offerta di giochi mobili informali di alta qualità basati sulle abilità che uniscono accessibilità e gare coinvolgenti.

Fonte: Business Wire